Nasce primeiro filho de Margot Robbie, estrela de Barbie

O primeiro filho de Margot Robbie está entre nós! Pois é, o primogênito da estrela de Barbie teve o nascimento anunciado pelo jornal Daily Mail. O bebê é fruto do casamento dela com Tom Ackerley.

Segundo informações do veículo, a atriz teria entrado em trabalho de parto pouco antes da data prevista e está tudo bem. O menino teria nascido no dia 17 de outubro, mas amigos e familiares permaneceram em silêncio sobre a notícia para proteger a privacidade do bebê.

Robbie surpreendeu a todos ao surgir com a barriguinha à mostra em julho de 2024, no torneio de Wimbledon. Depois de deixaram os fãs na dúvida se a gravidez seria real, uma fonte confirmou à People que o casal estava mesmo esperando um bebê e que estavam muito felizes com a notícia.

Fofos, não é? Felicidades para a família!