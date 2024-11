Indústria de aparelhos eletrônicos confia em crescimento nas vendas

A maioria dos fabricantes de aparelhos eletrônicos espera crescimento das vendas de seus produtos na Black Friday, que acontecerá no dia 29.

Conforme sondagem da Abinee, entidade que representa a indústria de produtos eletroeletrônicos, 65% das empresas do setor projetam vendas maiores na comparação com a Black Friday do ano passado. Outras 35% esperam estabilidade, e nenhuma prevê queda.

Com a utilização da capacidade instalada em 79%, frente a um nível próximo a 73% mostrado em praticamente todo o ano passado, a indústria de eletroeletrônicos mostra confiança no planejamento para 2025. Sete a cada dez empresas (70%) estão com perspectiva de crescimento das vendas no ano que vem, mais do que o porcentual, 64%, que manifestava essa expectativa positiva na sondagem anterior.

Segundo o levantamento, 81% das fábricas de aparelhos eletroeletrônicos, como notebooks, celulares e tevês, indicam a intenção de realizar investimentos em 2025, sendo que a maior parte pretende iniciar esses investimentos já no primeiro semestre.

Por outro lado, 23% das empresas citam dificuldades na obtenção de financiamento para capital de giro. Além disso, uma a cada quatro empresas do setor (26%) aponta pressões nos custos de componentes e matérias-primas.