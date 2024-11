Paranapiacaba recebe amanhã plantão de Semasa e Sabesp

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) promovem amanhã mais um plantão de atendimento aos moradores da Vila de Paranapiacaba. O serviço será oferecido por ordem de chegada.

A autarquia atenderá das 9h às 15h30, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida Antônio de Paula Souza, s/n (parte baixa da vila). A Sabesp realizará o atendimento das 9h às 16h, diretamente na van da companhia estadual, que ficará no estacionamento da sede da secretaria, no mesmo endereço.

Os munícipes poderão parcelar débitos, sanar dúvidas sobre cobranças e outros serviços das duas empresas, obter informações diversas, solicitar segunda via de contas, além de realizar alteração de titularidade. Junto ao Semasa, também será possível abrir ordens de serviço e processos para transferência de débitos, além de consultar a tramitação de processos já em andamento.

Para as atualizações de titularidade do cadastro junto ao Semasa, é preciso que o interessado leve os documentos pessoais e os documentos que comprovem o vínculo com o imóvel, como escritura, contratos de locação e de compra e venda ou termo de permissão de uso (alguns imóveis da Vila de Paranapiacaba possuem este tipo de documentação).

No caso dos processos de transferência de débitos, além dos documentos pessoais, os moradores devem levar os documentos que comprovem a época em que deixou o imóvel.