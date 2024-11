Com votação recorde, Jeferson Leite promete oposição pragmática a Taka

O vereador Jeferson Leite (PT) conquistou votação histórica em Diadema nas eleições deste ano ao receber 7.782 sufrágios, ultrapassando José Augusto da Silva Ramos, o Zé Augusto, à época no PSDB, que somou 7.254 no pleito de 2012.

Reeleito para seu segundo mandato, o petista se prepara para dar posse ao prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB) e sua vice, Andreia Fontes (PL), direito conferido por ser o vereador mais votado da cidade.

“Estou preparado para conduzir todo o processo da posse da forma mais democrática possível. Queria passar para (o prefeito José de) Filippi (PT) essa posse, mas isso não diminui a importância do momento. Taka foi eleito pela população e merece uma cerimônia bonita. Vamos fazer isso de modo respeitoso”, pontuou.

Jeferson afirmou que também é de forma democrática, e pragmática, que será oposição ao prefeito eleito. Para o petista, a população já mostrou nas urnas que não quer nem o radicalismo de direita, nem de esquerda.

“Temos de analisar de forma pragmática o programa de governo do prefeito eleito, que foi o que a população escolheu e é com base nele que vamos atuar e que vamos cobrar aquilo que prometeu. A futura base do Taka exerceu um papel, aqui na Câmara, muitas vezes radical. Foi muito agressiva e raivosa. Não quero caminhar para isso”, destacou.

ELEIÇÕES

Segundo Jeferson, as eleições em Diadema foram polarizadas entre o petismo e o antipetismo, incorporado por Taka, que teve o apoio a sua candidatura de figuras que politicamente sempre se posicionaram contra o PT.

“O governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos) veio a Diadema. Alguns secretários que fizeram parte do governo Lauro Michels, que também carregaram a bandeira anti-PT, estiveram na linha de frente da coordenação de campanha do Taka. Apesar de o Filippi ter reunido vários partidos em torno de sua reeleição, foi uma candidatura do PT”, afirmou.

Jeferson acredita que essa polarização tende a diminuir nos próximos anos, tendo em vista que José de Filippi representa o petismo raiz e, sob seu ponto de vista, não deve mais disputar mais a Prefeitura.

“O Filippi é uma figura que representa uma geração na política muito forte em Diadema. Uma geração que, por anos, foi representada por Gilson Menezes, Zé Augusto e Lauro Michels, nome tradicional na política da cidade. A tendência, nas próximas eleições, é você ter novas figuras e isso vai pulverizar essa polarização na cidade”, afirmou.

VOTAÇÃO

Jeferson credita sua expressiva votação aos quatro anos de trabalho, com forte presença nas ruas. O petista destacou que procurou não terceirizar para os assessores sua atuação como vereador, para que o eleitor tivesse a sensação de proximidade.

O parlamentar ressaltou que os projetos desenvolvidos pelo governo Filippi em seu bairro também impactaram no número de votos que recebeu. “A região onde moro foi alvo das principais políticas públicas do prefeito. A principal obra, que é o CEU de Diadema, hoje fica ao lado da minha casa e sou o único vereador que mora naquela região. Porém, tenho um sentimento de gratidão ao povo de Diadema, por me dar essa oportunidade de entrar para a história da cidade”, pontuou.