Lula diz a estudantes que cheguem para prova do Enem com ‘alegria no peito’

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, publicou, hoje em suas redes sociais, vídeo com dicas aos mais de cinco milhões de estudantes que prestam hoje o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), outras instruções para que não ocorram atrasos na chegada aos locais da prova e também palavras de incentivo. “Compareçam com alegria no peito, muita vontade e otimismo”.

O chefe da Nação lembrou que as provas deste domingo começam às 13h30, mas que os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 13h. “Não dá pra brincar e chegar atrasado”. Entre as instruções para que ninguém fique para fora a de que os estudantes saiam de casa com antecedência para que driblem “imprevistos no trânsito ou no transporte público”, declarou Lula.

O presidente ainda lembrou da importância do estudante portar documento oficial com foto e levar para a prova caneta esferográfica preta com corpo transparente.

Por fim, Lula desejou sorte a todos. “Vocês são orgulho dos seus pais e mães. O Brasil precisa de gente bastante capacidade. Que vocês passem na prova. Boa sorte!”, declarou.