Grafite toma conta de muros e ruas se transformam em ponto turístico

Novembro começa com novo ponto turístico em São Bernardo. Isso porque uma esquina que antes passava batida no cotidiano de quem transitava pela Rua China e pela Avenida Taboão, no bairro homônimo, agora é palco de 21 murais grafitados. Cruzamento esse que ganhou o apelido de ‘Esquina do Grafite’ do próprio artista, Robson Melancia.

A história teve início em fevereiro passado. Morador há 38 anos no bairro Taboão, o funileiro e grafiteiro Robson Marques – nome de batismo – viu a oportunidade de transformar o muro cinza de uma confecção de uniformes industriais em um espaço interativo para a vizinhança.

“Estava transformando outros bairros com esta linguagem (grafite) e, por um instante, a 500 metros de casa, vi a oportunidade de trazer este movimento pra cá. Acredito que um dos motivos para a escolha do local foi justamente o grande contraste na movimentação entre a avenida (Taboão ) e a Rua China. A via, em si, sempre foi mais erma. Então, é pura felicidade ver que a rotina por aqui mudou. Até mesmo vans escolares têm aportado na esquina para os alunos baterem fotos”, conta ele, feliz, e que estima ter desembolsado de R$ 10 mil próprios para viabilizar as composições de 3,5 metros de altura, por 2 metros de extensão, cada.

Segundo Melancia, a escolha de temas dos painéis é também uma miscelânea de personagens que marcaram a vida dos moradores do entorno. Em tinta, foram trazidas à vida nas paredes do cruzamento figuras lendárias como Pink e Cérebro (animação dos anos 1990); Pateta (cachorro mais famoso dos Estúdios Walt Disney, ambientado na pintura Noite Estrelada do pintor holandês Van Gogh); Pato Donald e Tio Patinhas (em seu Caixa-Forte); Puro Osso (de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, de 2004); Wolverine (super-herói em X-Men); Coraline e Lilo e Stitch (clássicos infantis que marcaram os anos 2000); Patolino (do grupo Looney Tunes, da Warner); Mulan (em que constam a princesa e o dragão Mushu); além do Rei Leão e da madrasta vilã da Branca de Neve (primeiro longa-metragem de animação da Disney).

Protagonistas em videogames e animes também estão entre os principais pedidos dos moradores do Taboão e acabaram eternizados na parede. São destaques ainda o ouriço azulado Sonic; Seiya (dos Cavaleiros do Zodíaco); Kuririn (de Dragon Ball Z); e Luffy (da série animada japonesa One Piece) – que estreou as pinturas.

“Meu filho Miguel tem 6 anos. Comecei a assistir por causa dele e, com o projeto em mente, foi a homenagem que escolhi fazer. Inclusive, depois, o Miguel assinou comigo o mural dos Minions (da franquia Meu Malvado Favorito)”.

Na linha de personagens contemporâneos mais pedidos e registrados na ‘Esquina do Grafite’ estão Bluey (2018) e Dead Pool (2016).

TRAÇOS DA VIZINHANÇA

Apesar de os personagens conversarem com a infância dos vizinhos pelos 42 metros de extensão total, Melancia destaca três obras que mais atraem a atenção da maioria dos pedestres e curiosos. O primeiro deles é o Mural dos Pets, uma compilação dos principais animais domésticos no ramo cultural. “Se você passa uns minutinhos por aqui pode perceber que boa parte das residências tem bichinhos.

Quis passar à arte este amor pelos cachorros. E foi certeiro, porque, agora, você vê o pessoal trazendo os companheiros para tirar foto e marcar os passeios na esquina”, diz.

Uma ideia conjunta também foi um mural com a frase motivadora ‘Seja Inspiração pra Alguém Hoje’, além de outro em homenagem aos religiosos do local, com a imagem de Jesus Cristo.

Em busca de preencher os espaços em branco ainda existente na esquina e atender um dos últimos pedidos populares, Melancia revela o desejo de grafitar a imagem de dinossauros. “Trabalho com grafite desde 2013, mas foi a partir do trabalho na esquina que recebi até alguns convites para pintar em outros bairros da cidade”, celebra. Para o bem dele, da cidade e da arte.