Ucrânia: agência de inteligência militar diz que 7 mil norte-coreanos estão próximos ao país

A agência de inteligência militar da Ucrânia (GUR) disse neste sábado, 2, que mais de 7 mil norte-coreanos equipados com equipamentos e armas russos foram transportados para áreas próximas à Ucrânia. A agência disse que as tropas norte-coreanas estavam sendo treinadas em cinco locais no extremo oriente da Rússia. A agência não especificou sua fonte de informação.

Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que seus aliados parem de "observar" e adotem medidas antes que as tropas norte-coreanas enviadas à Rússia cheguem ao front. Zelensky levantou a possibilidade de um ataque preventivo da Ucrânia em campos onde as tropas norte-coreanas estão sendo treinadas. Ele disse que Kiev sabe a localização delas, mas ponderou que o país necessita da permissão de aliados para usar armas de longo alcance de fabricação ocidental para atingir alvos no interior da Rússia, como depósitos de armas, campos de aviação e bases militares.

Líderes ocidentais descreveram a proximidade à Ucrânia de tropas norte-coreanas como uma escalada significativa que também pode abalar as relações na região Indo-Pacífico e abrir a porta para transferências de tecnologia de Moscou para Pyongyang. Segundo eles, isso pode aumentar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte. A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, se encontrou com seu homólogo russo em Moscou na sexta-feira.

Após o apelo de Zelensky, o principal comandante da Ucrânia, general Oleksandr Syrskiy, afirmou que suas tropas estão lutando para conter "uma das mais poderosas ofensivas" da Rússia desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Em publicação no Telegram, Syrskyi afirmou que a situação "exige renovação constante de recursos" das unidades ucranianas.