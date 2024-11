Guarani perde para o Goiás e queda para a Série C é apenas uma questão matemática

O Guarani continua em situação cada vez mais complicada na luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, pela 35ª rodada, visitou e acabou derrotado pelo Goiás, pelo placar de 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Breno Herculano, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do time mandante.

Agora, as chances de permanência do Guarani na Série B diminuíram ainda mais. Isso porque o time campineiro segue estacionado na lanterna da Série B, com 31 pontos. Perdeu 20 dos 35 jogos que disputou. A diferença para a Ponte Preta, primeira fora da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada, é de sete pontos. E só faltam mais três rodadas, ou seja, nove pontos em disputa.

Aliado a isso, o Guarani viu o tabu de não vencer na cidade de Goiânia aumentar. Agora são 22 anos. O último resultado positivo na cidade foi em 2002. Desde então, o time campineiro não conseguiu mais triunfar na capital, acumulando 18 derrotas e nove empates em 27 confrontos contra os clubes goianos, que incluem Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova.

Do outro lado, o Goiás permanece sonhando com o acesso. Depois de conquistar a terceira vitória seguida, aparece na sexta colocação, com 54 pontos. Mirassol e Sport, primeiros times dentro do G-4 e que ainda jogam na rodada, somam 59.

O Goiás começou fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Aos seis minutos, Sander foi até a linha de fundo e cruzou na área, encontrando Bruno Herculano, que cabeceou para o fundo da rede, sem chances para Pegorari. O Guarani conseguiu responder apenas aos 30 minutos, mas parou em duas boas defesas de Tadeu.

O Guarani conseguiu equilibrar as ações e levou perigo mais uma vez, aos 34. Depois de mais uma bola alçada na área, Lohan desviou de cabeça e Tadeu fez outra grande defesa.

Na volta do intervalo, o Guarani teve mais posse de bola e criou boas chances, mas não conseguiu marcar, mostrando instabilidade emocional pelo momento vivido dentro da competição. Logo no primeiro lance, João Victor disparou de longe e Tadeu espalmou para fora. Na sequência, depois de um escanteio cobrado na área, Caio Dantas cabeceou com perigo e tirou tinta da trave.

Enquanto isso, o Goiás seguia controlando a vantagem e também levava perigo em contra-ataques rápidos. O melhor deles veio aos 27, quando Paulo Baya encontrou Breno Herculano, invadindo a área, que bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Pegorari. Nos instantes finais, a partida seguiu equilibrada, mas terminou mesmo com a vitória por 1 a 0 dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 36ª rodada da Série B. No sábado (9), o Goiás visita o CRB, no estádio Rei Pelé, às 17h. Na terça-feira (12), o Guarani recebe o Amazonas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 GUARANI

GOIÁS - Tadeu; Jhon Vásquez (Edson), Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão Silva, Juninho (Ian Luccas) e Rafael Gava (Régis); Welliton (Aloísio), Breno Herculano e Rildo (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini.

GUARANI - Pegorari; Yan Henrique (Pierre), Matheus Mancini, Matheus Salustiano e Jefferson (Emerson Barbosa); Gabriel Bispo (Anderson Leite), Matheus Bueno, Heitor e João Victor (Marlon Maranhão); Bruno Mendes (Lohan) e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

GOL - Breno Herculano, aos seis minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson, Régis e Rildo (Goiás) e Anderson Leite, Gabriel Bispo, Jefferson, Matheus Salustiano e Pierre (Guarani).

ÁRBITRO - Dyorgines Padovani (ES).

RENDA - R$ 33.800,00.

PÚBLICO - 3.051 presentes.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).