Giselle Itié revela que ex-marido sentia nojo dela enquanto estava grávida

Em uma declaração polêmica, Giselle Itié contou no podcast Exaustas que enquanto estava grávida o ex-marido, Guilherme Winter afirmava sentir nojo dela. Segundo a atriz, ele nem mesmo gostava de chegar perto dela:

- Ele sentiu muito nojo do meu corpo. Ele falava isso, que sentia nojo de algum cheiro que [meu corpo] exalava.

Mesmo sem que o ator se aproximasse de Itié, a artista afirma que outra pessoa chegou perto dela e a experiência foi muito boa -com direito a um orgasmo que ela nunca tinha alcançado.

- Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt [orgasmo].

Giselle e Guilherme ficaram juntos desde 2015, com idas e vindas, terminando em 2020. No mesmo ano em que Pedro Luna, filho do casal nasceu.