Beyoncé faz ensaio fotográfico de Halloween bem roqueira e fãs especulam nova era

Será que vem nova era aí? Beyoncé apareceu em novo ensaio fotográfico para o Halloween morena e com um estilo roqueiro. Os fãs logo começaram a especular que esse poderia ser um spoiler para um novo trabalho da artista no rock.

No Instagram, a cantora mostrou que se inspirou em um dos grandes do estilo musical, Prince, para fazer suas fotos. Na legenda, ela colocou um dos lemas do cantor:

Roxo desagradável.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e começaram a criar especulações:

Ela está dando os sinais, escreveu um seguidor;

MONA EU TÔ NO CHÃO, O ACT III ROCK CONFIRMADÍSSIMO EU TÔ FORA DE MIM, comentou a página de fãs da cantora no Brasil.

Em outra fantasia, Beyoncé quis homenagear a lenda do funk de 1970, Betty Davis.