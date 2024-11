Desabafos, festa temática, fofoca... Veja o que rolou durante a madrugada em A Fazenda 16

Fogo no feno! A festa que ocorreu na última sexta-feira, dia 01, rendeu muitas conversas e desabafos entre os peões de A Fazenda 16. Com o tema Transilvânia, os participantes do reality estavam inspirados nas tretas e nas trocas de jogo que estão ocorrendo.

Logo no início da noite, Vanessa chegou em Zé Love para conversar sobre as brincadeiras que ele faz com ela de entregar a bolinha para fazer a Prova de Fogo:

- Eu gosto muito de você, mas por favor não faz mais esse tipo de brincadeira. É porque eu sou realmente ruim de prova.

- Mas não pode falar isso! Vai por mim! É perigoso falar isso. Se você sair no sorteio, vai lá e faz a prova. Não fala isso, porque vão achar que você tá com medo da Baia de novo. Eu falo pro seu bem, respondeu o peão.

Falando no ex-jogador, Luana comentou com seu grupo que não se sente confortável perto de Zé Love:

- Fazia muito tempo que eu não sentia isso com ninguém e com ele é uma coisa real. Eu realmente tenho muito medo... É horrível isso. Eu me sinto invalidada e isso é muito ruim! Eu fico com medo, porque tudo que eu falo, a voz e a agressividade vão ser mais fortes. Eu me sinto odiada, por mais que não me odeiem, porque acho que não chega a esse ponto, mas eu sinto. Caraca, o que fiz para esse ser humano?

Após beber muito na festa, Babi precisou de atendimento médico e acabou deixando seus colegas preocupados. Mas após uma hora com os profissionais, a peoa voltou para e sede e dormiu bem.

Todos os participantes da casa estão preocupados com a próxima formação da roça. Em um dos quartos, Luana e Yuri comentaram sobre as próximas estratégias de jogo que irão seguir:

- A Vanessa falando: Todo mundo que tem embate comigo tá saindo. Mano, é uma mina que, se cair na Roça agora, ela sai! A galera não aguenta mais ela. Ela só ficou daquela vez porque a Suelen estava queimada, sim, porque fez tudo aquilo com o Bali, era uma pessoa super próxima dele. Uma pessoa que, querendo ou não, poderia colocar a mão na consciência e conversar com ele. Mas não! Ele voltou e ela agrediu mais ele ainda! Era uma pessoa que falava palavrões numas horas que não precisava, ficava jogando coisas no ar... As pessoas também cansam disso quando a pessoa fala sempre dos mesmos assuntos e tá sempre agredindo as pessoas. Todo mundo fez VT com ela. Ela chorou, se fez de coitadinha e agora ela mostrou quem ela é de verdade, comentou o peão.

- Bom, eu quero colocar o Zé na Roça, revelou a Fazendeira da semana.