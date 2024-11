Tatá Werneck celebra aniversário de Rafa Vitti: Obrigada pela nossa caminhada juntos

Eles são um casalzão! Rafa Vitti e Tatá Werneck vivem um casamento recheado de bom-humor e juntos são papais de Clara Maria. O casal é completamente apaixonado e não cansa de trocar declarações nas redes sociais. Ao comemorar o aniversário de 29 anos de idade do marido, a apresentadora do Lady Night escreveu uma longa e apaixonada declaração nas redes sociais.

A artista abriu um álbum de fotos repleto de registros do amado e fez uma descontraída lista de resoluções, recheada de elogios ao ator:

Meu amor, já são anos comemorando seu aniversário juntos. Vendo você se tornar um pai incrível, um ator maravilhoso e meu parceiro de vida. Vamos à lista de resoluções: 1. Continue acordando com essa cara amassada capa da Vogue. Como minha família não tem essa genética da beleza a olho nu, eu fico boba quando vejo gente acordando tão bonita. 2. Que você continue mostrando cada vez mais seu talento. Você é um solzinho que ilumina todos os lugares. Apesar de tomar posse dos meus sabonetes líquidos.

E continuou:

3. Continue fechando os olhinhos quando sorri. Parece um esquilinho que faz Crossfit. 4. Continue mostrando suas mil habilidades que vão de mágica a culinária. E, na verdade, qualquer coisa que você se propuser a fazer, fará bem. Porque você é um homem comprometido com boas realizações. 5. Amo seu jeito simples e generoso. Eu me considero uma pessoa generosa. Mas não sou simples. É lindo ver como as pequenas coisas te alimentam. E eu também me considero uma pequena coisa. Espero estar te alimentando bem. 6. Continue cheirando folhinhas de manjericão e plantando árvores. Evite o meio do jardim. Vamos lembrar que as árvores crescem e do nada a gente tropeça numa goiabeira.

Tatá encerrou a mensagem ainda aplicando bom-humor combinado a palavras recheadas de amor e carinho: Deus abençoe sua vida em todos os sentidos. Que sua vida seja como você, grande, gostosa e cheia de v...luz [pus esse cheia de luz porque senti que tava indo para um outro caminho] TE AMO. Sou sua fã. Obrigada pela nossa caminhada juntos, suas pernas são longas e as minhas pequenas e rápidas. E a vida deu um jeito lindo de encontrar esse compasso.

O aniversariante retribuiu o gesto também se declarando:

Você é simples, amor!! SIMPLESmente maravilhosa. E eu amo tu desse teu jeitinho. Obrigado pelo lindo texto, chat GPT. A seguir, confira mais momentos em que eles escreveram juras de amor.