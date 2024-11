Insegurança na Braskem

É inaceitável que funcionários sigam expostos a riscos significativos nas instalações da Braskem, como evidenciado nos recentes episódios relatados por colaboradores e representantes sindicais. Os quatro acidentes ocorridos entre setembro e outubro com terceirizados da indústria petroquímica em Santo André acendem um sinal de alerta sobre a fragilidade dos protocolos de segurança no ambiente profissional. A busca pela redução de custos não pode sobrepor-se à proteção da vida, como ressalta o sindicalista Luiz Carlos Biazi. Reduzir investimentos em segurança de trabalho é postura negligente que ameaça a integridade física de empregados que lutam pelo sustento de suas famílias.

O histórico recente da companhia no Grande ABC reforça a urgência de a Braskem repensar suas práticas: incêndio em junho de 2023 deixou dois operários mortos, tragédia que poderia ter sido evitada com maior investimento em prevenção e rigor nas normas de segurança. A presença do deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), no protesto ressalta a gravidade da situação. A crítica do parlamentar à empresa ecoa o sentimento de indignação: nenhum trabalhador deve temer pela vida ao exercer suas funções. O compromisso com o bem-estar dos funcionários precisa ser, antes de tudo, prioridade estratégica, e não simples formalidade para atender à legislação vigente.

<EM>A resposta evasiva da Braskem, que atribui o protesto a questões salariais, soa insensível e insuficiente frente à gravidade das acusações. A empresa afirma seguir as “melhores práticas de segurança”, mas os acidentes recorrentes sugerem falhas sérias nos protocolos e nos investimentos em prevenção. Para que tragédias não voltem a ocorrer, é urgente que a petroquímica assuma com seriedade o dever de garantir ambiente protegido, fortalecendo medidas de proteção e aprimorando processos de fiscalização interna. A negligência quanto à segurança é inadmissível, e cabe à sociedade, aos sindicatos e aos legisladores pressionarem por mudanças concretas para proteger a vida dos trabalhadores.