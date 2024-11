Túmulos dos cemitérios do Araçá e Santo Amaro terão geolocalização

O cemitério Santo Amaro, na zona sul, mais antigo da capital paulista, e o Araçá, maior cemitério urbano da América Latina, no centro, passam a contar com sistema inédito de geolocalização a partir deste sábado, 2, Dia de Finados.

Segundo a Cortel SP, concessionária responsável pelas unidades, a plataforma hospedada no site https://bit.ly/4ekq0Q0 permite, via pesquisa de nomes, acesso a informações dos jazigos, foto dos túmulos, além da localização das sepulturas em tempo real.

Ainda conforme a concessionária, a geolocalização foi obtida via digitalização e processamento de dados de 350 mil documentos dos dois cemitérios, entre livros cemiteriais, certidões de óbito e cartas de concessão. O trabalho foi iniciado há um ano. Em paralelo, a Cortel SP diz ter conferido in loco e fotografado túmulos, quadras e terrenos para comparar com o levantamento digitalizado. O investimento do grupo em todas essas etapas foi de cerca de R$ 4 milhões. "Com essas informações, a tecnologia localiza o jazigo, rua, quadra e guia os munícipes até o local", diz Ricardo Pólito, diretor de cemitérios da Cortel SP.

No total, considerando as outras três unidades administradas pelo grupo na capital - São Paulo (zona oeste), Dom Bosco e Vila Nova Cachoeirinha (norte) -, foram digitalizados 1,3 milhão de documentos. A expectativa é de que os outros cemitérios também contem com a geolocalização até o próximo Dia das Mães.

A Cortel SP afirma ainda que vai oferecer uma programação especial hoje, das 7h às 18h. Destaque em 2023 no Araçá, a chuva de pétalas de rosas lançada por helicóptero ocorrerá de novo, mas, neste ano, às 15h no Cemitério Dom Bosco e às 16h no Vila Nova Cachoeirinha. A empresa diz que haverá colaboradores para ajudar os munícipes no processo de recadastramento dos jazigos e celebrações religiosas.

Já a concessionária Velar SP disse que reforçará o atendimento nos cinco cemitérios sob sua gestão - São Luiz (zona sul), Freguesia do Ó (norte), São Pedro (Vila Alpina), Itaquera e Penha (leste) -; e no Crematório da Vila Alpina. Hoje, haverá tendas para recadastramento em todos os cemitérios administrados pela empresa, das 7h às 17h.

Já a Consolare, que gere os Cemitérios da Consolação, no centro; Quarta Parada e Vila Formosa 1 e 2, zona leste; Santana e Tremembé, norte; e Vila Mariana, sul, também terá missas e aproveitará o fluxo de famílias para atualizar cadastros. Por sua vez, o Grupo Maya terá cronograma de missas nos Cemitérios Campo Grande e Parelheiros, na zona sul; Lageado e Saudade, zona leste; e Lapa, oeste.

Trânsito

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) auxiliarão no trânsito no entorno dos cemitérios públicos. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), e a Polícia Militar atuarão juntas para reforçar a segurança nos locais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.