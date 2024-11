Anfiteatro Municipal de Ribeirão recebe duas exposições de fotografia

O Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220, Centro), em Ribeirão Pires, recebe duas mostras que são resultado de contrapartida da Lei Paulo Gustavo, iniciativa federal de fomento ao setor cultural, e que estarão em cartaz até o dia 23 de novembro. O projeto Estância da Luz e a exposição Ficções Corporais de Enfrentamento revelam fotografias, curtas-metragens e imagens de making off.

O projeto Estância de Luz, realizado de forma coletiva, é o resultado de diversas intervenções artísticas feitas em seis meses de execução da iniciativa. Destes encontros, reuniões, debates e fazeres artísticos nasceram o curta-metragem Caguaçu e diversas fotografias em que foram empregadas a técnica de light painting e animações em stop motion.

“Almejamos a apropriação do subjetivo do público a partir de tudo que foi realizado no projeto, na tentativa de ampliar a rede colaborativa com a qual o Coletivo Graffiti com Pipoca desenvolve os trabalhos experimentais em audiovisual”, afirmou Tiago Vaz, um dos integrantes do grupo de artistas.

A exposição Ficções Corporais de Enfrentamento é resultado de residência artística e apresenta obras de Monique Amaral, Daniele Satiko, Heloísa Paschon, Paula Lira e Rafael Mariposa Aberta.

Conforme o coletivo, a mostra propõe “expandir a imaginação e convida o público a refletir sobre as potências do corpo no mundo e as possibilidades da existência humana em um tempo que o modo de vida está em colapso”.