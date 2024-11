Floristas projetam aumento de 10% na venda de flores no Dia de Finados

O Dia de Finados é considerado a segunda melhor data do ano para os floristas, ficando atrás apenas do Dia das Mães. Para este ano, os comerciantes do setor projetam aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado, segundo o Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).

Nesta época os produtos mais comercializados são crisântemos, kalanchoes e kalandivas, mas violetas e outras variedades de flores envasadas passam a integrar o portfólio da data.

Segundo Fabio Vezzá, apesar da projeção de aumento de vendas, parte dos produtos sofreram aumento. "Os crisântemos em vaso foram os principais afetados, já que a oferta teve queda em relação ao ano passado. Já as flores de corte, com uma produção seguindo em alta, mantiveram preços estáveis", destaca.

A Floricultura Nova Aliança, que tem unidades em Santo André, São Bernardo e São Caetano, apostou em 200 caixas de crisantemo neste ano. O investimento é o mesmo do ano passado, entretanto, o preço a ser pago pelo cliente deve ser outro.

“Ano passado, até conseguimos vender por R$ 26, mas este ano precisamos repassar para o cliente por R$ 30. Esta necessidade é delicada porque há quem compre, mas há quem acredita que o aumento do processo é abuso do lojista, só para aumentar a margem de lucro”, destaca a gerente Fabiana Lira.

Colaborou Lays Bento.