Clínica da Família Jardim Marek é entregue e deve atender 20 mil usuários

Moradores do Jardim Marek, em Santo André, contam agora com uma Clínica da Família recém-inaugurada no bairro, que deverá atender a cerca de 20 mil usuários por mês, segundo estimativa da Prefeitura. O novo equipamento foi entregue na tarde desta sexta-feira (1°) e estará oficialmente aberto ao público na próxima segunda-feira (4).

O espaço substitui a antiga Unidade de Saúde Centreville, localizada há cerca de 600 metros. Com 958,78 m², o novo endereço é cerca de três vezes maior que o antigo, que tinha cerca de 300 m². No total, a obra custou R$ 2,8 milhões e inclui reforma total do prédio, pintura, revitalização do paisagismo e informatização total, entre outras intervenções.

Além da ampliação do espaço físico, a mudança de endereço também deve aumentar em 25% o número de atendimentos realizados por mês, passando de 16 mil para 20 mil. Entre as especialidades oferecidas estão: clínica médica, ginecologista, pediatra, enfermagem, odontologia. EMTU (Equipe Multidisciplinar) com psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta educacional e educador físico.

O número de consultórios médicos passou de cinco para seis, e o de odontologia passou de dois para três. Outra novidade para os pacientes da antiga US Centreville é que agora a Clínica da Família Jardim Marek conta com o programa ESF (Estratégia Saúde da Família), modelo de atenção básica à saúde que visa promover a saúde e prevenir doenças. Das 34 unidades de saúde de Santo André, 27 contam com o ESF.

Durante a cerimônia de inauguração da nova clínica, o prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou a integração entre equipamentos de saúde, cultura e esportes. Isso porque a Clínica da Família está localizada no mesmo terreno que o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) Marek – o uso será compartilhado. Além disso, o gestor anunciou que no próximo ano o local deverá ganhar um parque – demanda da população que vive no entorno.

“O CEU das Artes, que era um projeto do governo federal e foi descontinuado, perdeu um pouco a identidade. A população do Jardim Marek ficou preocupada, pois a área ficou insegura e meio degradada do ponto de vista das estruturas esportivas e de lazer. Por isso pensamos em um novo modelo que traz a questão da saúde para próximo desses equipamentos. Inauguramos no Jardim Ana Maria e está dando certo. Ainda neste ano iremos iniciar a contratação dos equipamentos culturais. Nossa ideia, a pedido dos moradores, é inaugurar um parque municipal fechado”, pontuou Paulo Serra.

A nova Clínica da Família Jardim Marek foi o 55º equipamento de saúde de Santo André entregue ou requalificado dentro dos padrões do programa Qualisaúde. “É motivo de orgulho para a gestão entregar essa que é a 55ª unidade de saúde reformulada desde 2017, uma reestruturação importante na rede e que impacta diretamente na vida das pessoas”, destacou o secretário de Saúde, Acacio Miranda, durante o evento.