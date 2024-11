Com 37 semanas de gestação, Viih Tube se prepara para nascimento do segundo filho

Viih Tube usou as redes sociais para falar sobre a reta final de sua gravidez. A influenciadora está com 37 semanas à espera de Ravi, seu segundo filho com Eliezer.

Viih contou que seu o herdeiro pode nascer a qualquer momento e disse que já começou a sentir contrações.

- Estou com 37 semanas e pouquinho, não cheguei em 38 ainda. O Ravi já está encaixado, ontem fui lá na minha médica, meu colo [do útero] não está firme, está mole, e estou sentindo muitas contrações. Na madrugada passada, passei da meia-noite às 9h da manhã tendo contrações. São contrações bem iniciais, não estou em trabalho de parto, mas fiquei tão feliz, amei tanto. Sei que ainda está levinha, não doí tanto, mas estou muito feliz de viver isso, porque na gravidez da Lua não tive a oportunidade, contou a influenciadora.

- A qualquer momento mesmo ele pode vir, pode dar algum sinal que quer vir. Já é seguro ele vir, estou radiante com esse momento, estou muito feliz. Estou ansiosíssima que ele venha, continuou.

Viih Tube ainda contou que está totalmente focada na chegada do bebê e disse que iniciou algumas técnicas indicadas por seu médico para induzir o trabalho de parto.

- Estou todos os dias fazendo caminhada, o exercício da fisio, comendo as minhas tâmaras, tomando suco de abacaxi, usando óleo de prímula lá na periquita mesmo, entre outras coisas. São indutores naturais e saudáveis, contou.