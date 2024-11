Heidi Klum, considerada Rainha do Halloween, faz festa temática para comemorar a data

Na última quinta-feira, dia 01, Heidi Klum, considerada a Rainha do Halloween, deu uma baita festa temática para celebrar o Dia das Bruxas no Hard Rock Hotel, em Nova York, Estados Unidos. E claro que como de costume, ela entregou uma fantasia impecável, superando as expectativas do público.

Heidi se vestiu de ET - O Extraterrestre, filme clássico dos anos 80, e apareceu irreconhecível no evento. Além disso, ela estava acompanhada de seu marido, Tom Kaulitz.

E claro que a festa contou com a presença de alguns famosos.

Doja Cat

A cantora Doja Cat apareceu super produzida para a festa de Halloween. Ela se vestiu de uma personagem de Conker?s Bad Fur Day, jogo eletrônico lançado pela primeira vez em 2001, e na legenda escreveu: Flor com seios gigantes.

Kim Kardashian

Kim Kardashian foi de jacaré albino para o evento e pintou todo seu corpo para a fantasia.