Filhos de Virginia e Zé Felipe encantam a web com fantasias de Halloween

Que a turminha Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo são uma fofura, a gente já sabe e sempre morre de amores, mas eles conseguiram ficar ainda mais fofos, nesta última quinta-feira, dia 31, ao aparecerem fantasiados para o Halloween.

A festa de Dia das Bruxas aconteceu na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde as Marias usaram vestidinhos de abóbora com acessórios na cabeça combinando com a peça. Já o netinho caçula do cantor Leonardo, usou um macacão do personagem Sullivan do filme Monstros S.A, além de dois braceletes, com uma figura de abóbora e outra de fantasma.

Zé Felipe atualizou os stories com várias fotos dos herdeiros e não deixou de mandar para a mamãe, que está na cidade de São Paulo à trabalho.