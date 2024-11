Dois aviões da FAB colidem em Pirassununga

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu depois de colidir com outro, nesta sexta-feira (1º), na zona rural de Pirassununga, no Interior de São Paulo. O piloto da aeronave que caiu conseguiu se ejetar antes dela tocar o solo. Ele foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

O piloto do outro avião pousou em segurança. Eles faziam um voo de instrução pela AFA (Academia da Força Aérea), que fica no município. As identidades dos dois não foram divulgadas. Os aviões eram modelo T-27 Tucano, fabricados pela Embraer.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ficará responsável por apurar a ocorrência e identificar possíveis fatores que contribuíram para evitar que outros acidentes semelhantes voltem a ocorrer.