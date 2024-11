Obituário - 3 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Therezinha Borghi de Carvalho, 98. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida de Oliveira, 89. Natural do Córrego do Bom Jesus (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vita Alves de Souza, 88. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Raimunda Moreira da Silva, 82. Natural do Canto do Buriti (Piauí). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vitor de Souza, 74. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Israel Silva Lodo, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria José de Barros Brandão, 74. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Maria Del Carmen Alvarez Alvarez, 76. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Lorival José da Silva, 76. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

David Vieira, 66. Natural de São Paulo. Residia no Parque da Independência. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilma Alves Damasceno da Silva, 49. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Guairaca, em São Paulo. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Paula Scoton Molina, 39. Natural de São Paulo. Residia na Vila Alpina. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Inês de Lima Ferreira, 74. Natural de Adamantina (SP). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo. Dia 29, em São Paulo. Vale da Paz.

Otelino Santos Ribeiro, 74. Natural de Mucugê (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Joel Feliciano Dourado, 54. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre Marcelo da Conceição, 49. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Thaís Yara Queiroz, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

MAUÁ

Nilde Conceição de Souza Rocha, 82. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Vieira da Silva, 81. Natural de Mirassolândia (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 29, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Hélio de Almeida Martins, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.