Obituário - 2 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Jácomo Antonio Foganholi, 86. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia na Vila Alzira, em São Paulo. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elísio Silva Ribeiro, 77. Natural da Barra da Estiva (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanildo Pereira da Silva, 71. Natural de Jales (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dario da Rocha Valente, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Autônomo. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Vila Mariana, na Capital.

SÃO BERNARDO

José Borges, 93. Natural de Pontal (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maides Ferrari Luiz, 83. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Júlia Aparecida Perini, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Cândido Borges, 80. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Cecília de Villa Bobadilha, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Benedito de Oliveira Santos, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Francisca Oliveira dos Santos, 89. Natural de Apiaí (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Dirce Areia Pereira, 82. Natural de Pontal (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Aguinaldo Cunegundes dos Santos, 80. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Justiniano Marques da Silva, 67. Natural de Araci (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosevalda Nascimento de Sousa, 57. Natural de Presidente Jânio Quadros (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.