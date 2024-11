Preparação para o ENEM exige foco na revisão e cuidado com a ansiedade

Com provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, a aproximação do ENEM causa um aumento na tensão e ansiedade dos estudantes em todo o país. Nessa fase, muitas vezes o mais difícil é equilibrar a rotina de estudos com o cuidado com a saúde mental e física. Especialistas recomendam que, na semana anterior à prova, o ideal é evitar o exagero nos estudos e focar em atividades leves que ajudem a relaxar, como exercícios físicos e momentos de lazer. A preparação, nesse momento, passa a ser mais estratégica, focando no que foi aprendido ao longo do ano.

Letícia Sakaguti, professora de Alto Desempenho em Matemática, reforça que "nas próximas semanas, não adianta mais aprender novos conteúdos". O foco deve ser uma boa revisão daquilo que já foi estudado, principalmente nas áreas de exatas, revisando fórmulas e refazendo exercícios para garantir que se lembre da aplicação prática. "Foque nos pontos fortes, no que você sabe que vai bem", acrescenta Letícia, recomendando que os estudantes priorizem o que já dominam e ajustem o tempo de estudo para não sobrecarregar a mente.

Outro ponto importante é entender como a memória de curto e longo prazo funciona nesse processo de aprendizagem. A memória de curto prazo é usada para armazenar informações recentes, mas é a memória de longo prazo que realmente ajuda no desempenho em provas como o ENEM. Para consolidar essa memória, é necessário repetir e revisar os conteúdos com frequência. É aqui que entra a chamada sequência do aprendizado, uma abordagem que segue uma ordem lógica e progressiva para construir o conhecimento. A organização e estruturação das revisões garantem que as informações sejam absorvidas de forma eficiente.

Além disso, a chamada "curva de esquecimento" é um conceito importante a ser considerado na final de preparação. Essa teoria sugere que, após a aprendizagem inicial, esquecemos cerca de 70% do que estudamos em 24 horas se não houver revisões. Para driblar essa curva, é recomendável revisar os tópicos de forma espaçada, o que ajuda a manter a informação acessível na memória durante a prova. A chave é fazer pequenas revisões frequentes, reforçando os pontos que podem ser esquecidos rapidamente.

Na semana anterior ao ENEM, a dica de Letícia é relaxar e reduzir a intensidade dos estudos. "O ideal é fazer atividades físicas e estudar pouco", diz. Nesse período, o foco deve estar em revisar de forma leve, sem estresse, apenas reforçando aquilo que já foi compreendido ao longo do ano. Cuidar do corpo e da mente também faz parte do planejamento para que o desempenho no dia da prova não seja prejudicado pela ansiedade.

Durante a prova, os estudantes terão 90 questões de ciências humanas no primeiro dia e outras 90 de exatas e biológicas no segundo dia, com uma média de três minutos por questão. "Não é necessário ficar preso ao tempo de três minutos por questão", afirma Letícia. A dica é usar o tempo de forma estratégica, priorizando as questões que você já domina. Nas questões mais difíceis, vale anotar informações que possam ajudar e seguir para as próximas.

Outra técnica eficiente para manter a calma e evitar que a ansiedade prejudique o raciocínio é o relaxamento físico durante a prova. Se a tensão aparecer, Letícia recomenda "fazer pausas e dar comandos de relaxamento para o corpo, começando pelos pés e subindo até a cabeça". Essa prática simples pode ajudar a desbloquear o conhecimento e melhorar a confiança.

Por fim, o óbvio também faz diferença. Beber água, por exemplo, é essencial para manter o cérebro funcionando adequadamente, especialmente o hipocampo, a estrutura responsável pela memória de longo prazo. Além disso, grifar palavras-chave das questões e fazer desenhos ou esboços para auxiliar no raciocínio são estratégias que podem otimizar o tempo e melhorar o desempenho.

Com essas dicas, os estudantes podem chegar ao ENEM 2024 mais preparados e confiantes, aproveitando ao máximo o conhecimento adquirido e sabendo como lidar com os desafios que surgirem no caminho.