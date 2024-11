Trabalhadores protestam na portaria da Braskem

Funcionários de empresas terceirizadas que atuam na Braskem realizaram protesto na portaria principal da empresa, em Santo André. Eles questionam a ocorrência de quatro acidentes envolvendo trabalhadores contratados por prestadoras de serviço da indústria petroquímica nos meses de setembro e outubro.

“Nenhuma redução de custos nas empresas vale uma vida. Vamos cobrar investimentos em equipamentos de segurança de trabalho para que não tenhamos mais acidentes, porque está ficando feio para essas empresas”, afirma Luiz Carlos Biazi, presidente do Construmob, o sindicato que representa os trabalhadores da construção civil.

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), participou do protesto. “Nós achamos que é inaceitável as empresas não investirem em prevenção, em segurança, em cuidados naquilo que é mais importante. Os companheiros não vêm aqui para morrer, mas para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Vou voltar a Brasília e fazer um pronunciamento em solidariedade”, afirmou o parlamentar.

Em junho do ano passado, dois trabalhadores morreram em um acidente na Braskem, quando ocorreu um incêndio em um tanque. Um deles veio a óbito no local e o outro faleceu no hospital, 11 dias depois.

