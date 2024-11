Motoristas enfrentam lentidão em trechos da Anchieta e Imigrantes

Motoristas que seguem pela Rodovia Anchieta enfrentam tráfego lento em dois trechos na pista sentido São Paulo. Segundo informações da Ecovias, há congestionamento do km 20 ao km 17 e entre o km 13 e o km 10 devido ao excesso de veículos. Já nos demais trechos da rodovia, o trânsito flui normalmente.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego também é lento entre o km 16 e o km 14, no sentido da capital, por conta do grande número de veículos. O restante da Imigrantes apresenta situação de tráfego normal.

A operação atual segue no modelo 5x5, com três faixas liberadas na Imigrantes sentido São Paulo e duas no sentido litoral, enquanto a Anchieta opera com duas faixas no sentido São Paulo e duas no sentido litoral.