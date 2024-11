Kamala Harris propõe novo benefício para cuidado de idosos

A candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, prometeu na quinta-feira, 31, criar um benefício para cuidados domiciliares de idosos no Medicare, durante um comício em Las Vegas. "Sabemos que as famílias estão lutando agora e as pessoas só precisam de um pouco para não apenas sobreviver, mas progredir. É sobre dignidade", afirmou.

A democrata disse ainda que o plano do candidato republicano, Donald Trump, "é o mesmo da última vez, outro trilhão de dólares em cortes de impostos para bilionários e grandes corporações".

Em outro comício, em Phoenix, Kamala disse que o comentário de Trump que protegeria as mulheres, quer elas "gostem ou não", mostra que o ex-presidente não entende os direitos das mulheres "de tomar decisões sobre suas próprias vidas, incluindo seus próprios corpos". "A propósito, acho que é ofensivo a todos", afirmou. "Ele simplesmente não respeita a liberdade ou a inteligência das mulheres de saber o que é do seu melhor interesse e tomar decisões de acordo. Mas nós confiamos nas mulheres."

Em comício em Glendale, no Arizona, Trump voltou a criticar a ex-deputada republicana Liz Cheney, que se opõe ao ex-presidente desde o ataque ao Capitólio em 2021. Depois de chamar Cheney de "um indivíduo muito burro", disse: "Ela é um falcão de guerra radical. Vamos colocá-la com o rifle ali com nove canos atirando nela. OK, vamos ver como ela se sente sobre isso. Você sabe, quando as armas estão apontadas para o rosto dela". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.