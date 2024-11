Vai chover no GP de São Paulo de F-1? Veja previsão do tempo para o fim de semana em Interlagos

O Autódromo de Interlagos costuma proporcionar corridas emocionantes e com um elemento surpresa no calendário da Fórmula 1: o clima. Neste fim de semana, durante o Grande Prêmio de São Paulo, a mudança no tempo pode, como de costume, deixar treinos e corridas imprevisíveis.

De acordo com a empresa Meteoblue, no sábado deve haver chuva no horário do treino qualificatório, previsto para iniciar às 15 horas (de Brasília). A previsão indica 49% de chance de precipitação com no máximo 2,6 milímetros de chuva.

No domingo, a chance de chuva é de 60% entre 15h e 16h, horário em que a corrida deve estar terminando, já que a largada está prevista para as 14h. O nível de precipitação fica em 3,6mm, de acordo com a previsão.

Ao longo da história, diversas corridas icônicas aconteceram em Interlagos com chuva. A vitória de Felipe Massa em 2008, o tri do alemão Sebastian Vettel em 2012 e o show do então adolescente Max Verstappen em 2016 são exemplos da história do traçado paulistano.

Confira a programação do GP de São Paulo de F-1:

SEXTA-FEIRA - 1/11

11h30 - Treino livre

15h30 - Qualificatório para a corrida sprint

SÁBADO - 2/11

11h - Corrida sprint

15h - Qualificatório

DOMINGO - 3/11

14h - Corrida