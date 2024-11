Copafer coloca lâmpadas a 10 centavos no Grande ABC

Nesta sexta-feira (1º), a Copafer, de materiais de construção em Santo André e Mauá, inaugura sua campanha de Black Friday. Para a data, lâmpadas LED, que normalmente são vendidas a R$ 3,49, saem por apenas 10 centavos para os primeiros 500 clientes nas lojas físicas.

Limitada a uma unidade por pessoa, a promoção chamada "Sextou da Black" promete atrair consumidores em busca de economia real logo no início do mês. A estratégia de promoções diferenciadas seguirá durante todas as sextas-feiras de novembro, garantindo descontos que chegam até a 80% para diversos produtos.