CPTM anuncia mudanças na operação durante o fim de semana

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que ocorrem neste fim de semana para execução de obras programadas de manutenção, modernização e melhorias, segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

No sábado (2), das 8h às 20h, os passageiros que utilizam o Serviço 710 devem realizar o embarque e o desembarque na estação Brás pela plataforma 2. Já na Linha 11-Coral, das 20h à meia-noite, o embarque e desembarque será realizado pela plataforma 1 da estação Antonio Gianetti Neto. Ambas as alterações acontecem para a realização de serviços na via permanente (dormentes e trilhos).

Segundo a empresa, já no domingo (3), das 4h às 8h e das 14h até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque nas estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, da Linha 10-Turquesa, devem ser feitos pela plataforma 2. E das 14h às 18h, o embarque e desembarque na estação Capuava será realizado na plataforma 2.

Na Linha 11-Coral, das 4h às 8h, o embarque e desembarque na estação Antonio Gianetti Neto será realizada pela plataforma 1. E das 14h até o fim da operação comercial de domingo, o embarque e o desembarque nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio devem ser feitos pela plataforma 2.

Enquanto isso, na Linha 12-Safira, das 4h às 8h e das 14h até às 22h, o embarque e o desembarque nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista devem ser feitos pela plataforma 1.

A adoção da estratégia operacional nas linhas é para a realização de serviços na via permanente e rede aérea, informou em nota a CPTM.

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) acontece nos dois primeiros domingos de novembro (3 e 10). Em ambos os dias, os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h, com início das provas às 13h30, e a CPTM terá estratégia operacional para atender aos mais de 645 mil inscritos no Estado de São Paulo. Durante a manhã de domingo (3), não haverá obras de modernização ou manutenção nas 5 linhas administradas pela CPTM.

A operação será monitorada e terão trens reservas de prontidão em pontos estratégicos para, se necessário, atender eventual aumento de fluxo e garantir a chegada dos estudantes aos pontos de provas do Enem.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.