Alunos da FSA iniciam projeto de acessibilidade para parques públicos

O Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) assinou convênio com as secretarias da Pessoa com Deficiência e de Meio Ambiente de Santo André para o desenvolvimento e melhoria da acessibilidade dos brinquedos infantis nos parques do município andreense.

Nesta semana, um grupo de professores e alunos realizou uma visita técnica ao Parque Central de Santo André para reconhecimento e estudo do local. Participaram alunos dos cursos de arquitetura e psicologia, que foram ciceroneados por Laila Dell’Antonia Scarassati, Secretária Adjunta da Pessoa com Deficiência de Santo André.

"Neste primeiro encontro, detalhamos a situação atual de acessibilidade e levantamos potencialidades para tornar o espaço mais acolhedor para o público com necessidades especiais”, revela o Professor Enrique Staschower, coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da Fundação Santo André.

Também estiveram presentes ao encontro os professores de arquitetura e urbanismo Sandra Malvese, Ana Marta Grimm e Marco Aurélio Santana, além das professora Marlene Zola e Carolina Zaparoli, do curso de psicologia da FSA.

CENSO

Santo André tem 50.177 moradores acima de 2 anos com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% da população do município. Os dados são do Paracenso, estudo inédito realizado pela Prefeitura, por meio das secretarias da Pessoa com Deficiência e Planejamento Estratégico e Licenciamento.

O levantamento tem como o objetivo ampliar a formulação de políticas públicas de inclusão na cidade. A estimativa populacional de pessoas com deficiência foi feita com base na análise de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na PNAD Contínua - Pessoa com Deficiência, em julho deste ano. Segundo o IBGE, a população de Santo André é formada por 748.919 pessoas.

Do total de pessoas com deficiência em Santo André, 58,5% são mulheres e 41,5%, homens. Além disso, 54,9% são brancas, 33,6%, pardas, e 8,7%, pretas. Em relação à faixa etária, a população de 30 a 39 anos é maioria, com 17,2%. Seguida pelas pessoas de 20 a 29 anos, com 16,1%, e pelos moradores de 40 a 49 anos, que representam 14,5%.