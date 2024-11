Ouvir com ouvidos do coração

Escutar torna-se cada dia mais importante, escutar as pessoas, principalmente. Com a cultura digital, na sua rapidez, a dimensão contemplativa da vida, mesmo não sendo valorizada, tem para os cristãos uma qualidade profética e ajuda a perceber as coisas com mais amplidão.

É preciso empenho em escutar as pessoas nas mídias sociais, além dos bytes, avatares “gosto” e “não gosto”. Assim, podemos passar da reação rápida e dos comentários impulsivos à possibilidade de diálogo, reconhecendo a dignidade de cada um, além da busca e das pesquisas para saber mais sobre determinado assunto.

A cultura digital aumentou o acesso aos outros, o que nos dá a oportunidade de escutar mais pessoas. Quando se fala de escuta nas mídias sociais, em geral, se refere a processo de monitoramento de dados, estatísticas ou análise de marketing presentes na rede. Isto não é suficiente para fazer da internet local de diálogo. A escuta intencional no contexto digital exige um escutar com “os ouvidos do coração”. E vai além da capacidade de ouvir sons, isto exige uma “abertura de coração que torna possível a aproximação das pessoas” (Papa Francisco).

A atitude de abertura e acolhida é importante para estabelecer relações também no ambiente digital. O desejo de entrar em relação com os outros e com Deus permanece uma exigência fundamental, e se percebe na busca de conexões típicas da cultura digital.

O diálogo com Deus e a fé são essenciais para tornar possível a capacidade de escutar bem, também na internet. A palavra de Deus é imprescindível, a escuta do Evangelho alarga o horizonte da escuta e dos relacionamentos. Não é à toa que o “Evangelho do dia” ou a “Palavra de Deus” ou “Verbum” estão entre os temas mais procurados no Google, não só pelos cristãos, mas no ambiente digital em geral.

Nosso encontro com a palavra de Deus, online, muda nossa atitude de somente buscar informações na internet, para uma busca de encontrar outras pessoas que nos contem suas histórias.

Se nós temos consciência de estarmos conectando-nos com outras pessoas, principalmente, a partir da palavra de Deus, o exercício da escuta pode estabelecer com outros relações novas e capazes de renovar a vida de quem fala e também de quem é escutado.

Tudo isto tem sido objeto de estudo no Sínodo, do qual estou participando aqui em Roma, e no qual nos perguntamos sobre como evangelizar o ambiente digital, especialmente, com a chegada agora da IA.