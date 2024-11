Santo André leva o programa Moeda Verde à Vila Palmares

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental), anunciou nesta quinta-feira (31) a expansão do programa Moeda Verde para os Núcleos Quilombo I, II e III, localizados na Vila Palmares. Com a iniciativa, a cidade atinge o 28º local beneficiado com a troca de resíduos recicláveis por frutas, legumes e verduras.

O superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, destacou a importância da expansão do projeto. “É uma satisfação estar aqui hoje inaugurando mais uma etapa da nossa Moeda Verde. Tenho certeza de que será muito bem-vinda para todos, porque é um serviço de utilidade pública que beneficia tanto a Prefeitura quanto os moradores da região”, disse Oliveira, que também revelou expectativa de atingir 30 pontos de coleta ainda este ano, com futuras inaugurações na Rua Gregório de Matos, no bairro Condomínio Maracanã e na comunidade Núcleo Titã, na Vila Suíça.

Ana Cláudia de Fabris, presidente Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, celebrou o crescimento da iniciativa. “É uma alegria muito grande ver esse programa crescer a cada dia. É um projeto que traz qualidade de vida, e isso se dá pela colaboração e participação de todos que acreditam”, ressaltou.

Segundo Fabris, já foram distribuídos cerca de 340 toneladas de alimentos e arrecadados mais de 1.700 toneladas de material reciclável.

No Moeda Verde, a cada cinco quilos de recicláveis entregues, o participante recebe um quilo de hortifrúti, frutas, legumes e verduras. Uma agência móvel visita os bairros para fazer as trocas, em média, a cada 21 dias. Atualmente, a ação beneficia mais de 100 mil pessoas de 28 comunidades localizadas em áreas vulneráveis da cidade andreense.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também esteve presente e reforçou o impacto da iniciativa para a cidade. “O Moeda Verde é motivo de muito orgulho não só pelos prêmios recebidos e o reconhecimento internacional, mas também porque coloca Santo André nesse cenário de uma cidade que dá bons exemplos para o Estado de São Paulo e para o Brasil. E, principalmente, porque impacta o dia a dia da nossa cidade e dos moradores”, afirmou.

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) enfatizou o caráter comunitário. “O programa não existe sem a participação das pessoas, e o envolvimento das escolas e das crianças, que vão lá e fazem a troca. É um envolvimento de toda a comunidade.”

A deputada já iniciou tratativas com o governo de São Paulo para ampliar o projeto, propondo que a iniciativa se torne uma política pública estadual. A proposta, aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa), permite que o programa seja adotado em todos municípios paulistas.