Santo André Intelli pega Praia Clube em busca da semi na LNF

Em campanha surpreendente na Liga Nacional de Futsal, o Santo André Intelli, que ocupou a penúltima posição em parte da primeira fase, já é um dos oito melhores times do Brasil, e nesta sexta-feira (20h), volta ao Ginásio Noêmia Assumpção no primeiro duelo contra o Praia Clube-MG em busca da semi do torneio. A expectativa é de casa cheia, com mais de 2.000 torcedores andreenses na decisão.