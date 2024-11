Lula responde a Caiado: Conheci o único Estado que não tem problema de segurança, Goiás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou sua fala final na reunião sobre segurança pública, nesta quinta-feira, 31, para rebater o discurso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Em sua fala, Caiado afirmou que a segurança pública em seu Estado vai bem.

"Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único Estado que não tem problema de segurança, que é o Estado de Goiás. Eu peço para Lewandowski ir lá levantar, porque pode ser referência para todos os governadores. Em vez de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada Estado", disse Lula.

"Queremos unificar procedimentos, informações. Imagina se todos nós tivéssemos a metodologia do Caiado. Possivelmente a gente já tivesse muito mais soluções", declarou o presidente da República.

O petista realizou uma reunião nesta quinta-feira para apresentar a proposta do governo federal para a segurança pública. Diversos governadores deram declarações em sentido diferente da ideia do Planalto - e todas foram transmitidas ao vivo.

"Havia pessoas que achavam que a imprensa não deveria cobrir toda a reunião porque poderia aparecer gente falando contra a PEC, ou não concordando com a ideia do governo. Eu disse que a gente iria abrir porque a reunião era para a gente aprender e para as pessoas falarem a visão que elas têm", afirmou Lula.