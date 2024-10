Bruna Marquezine e João Guilherme trocam carinhos em dia de praia no Rio de Janeiro

O amor está no ar! Nesta quinta-feira, dia 31, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados curtindo o dia em uma praia na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois trocaram muitos carinhos ao longo da tarde, com beijos e abraços.

O casal que anunciou o relacionamento oficialmente em agosto de 2024, tem curtido o tempo a dois. Com viagens para fora do Brasil, eles adoram compartilhar cliques juntinhos.

Vale lembrar que Bruna e João também gravaram para a próxima série da Disney+. Amor da Minha Vida chega à plataforma de streaming dia 22 de novembro.