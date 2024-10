Oasis deve anunciar shows no Brasil: 'Muito em breve'

Parece que agora vai! Depois que os irmãos Gallagher anunciaram que iriam retomar a banda Oasis, a dupla deve anunciar shows no Brasil, para alegria dos fãs desesperados.

Foi o que Liam Gallagher deu a entender em uma resposta no X, antigo Twitter. O músico garantiu que a turnê de volta da banda deve passar pelo País. Um internauta o questionou porque a dupla ainda não havia anunciado shows na Brasil e na Argentina.

'Very soon' muito em breve, escreveu o músico.

Retorno do Oasis aos palcos

O Oasis, banda britânica conhecida por seus sucessos atemporais como Wonderwall e Dont Look Back in Anger, anunciou em agosto que se reunirá para uma turnê de retorno em 2025. O anúncio marca o fim de um hiato de 15 anos e, consequentemente, a longa rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

A turnê do Oasis começará em 4 e 5 de julho de 2025 em Cardiff, País de Gales, antes de passar para quatro datas em Manchester, quatro no estádio Wembley de Londres, duas em Edimburgo e duas em Dublin, onde a turnê terminará em 17 de agosto. Até então, a turnês se limitaria à Europa, mas diante de tantos pedidos nas redes sociais da banda pela vinda à América do Sul, parece que os irmãos Gallagher vão ceder.