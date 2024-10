Hailey Bieber posta foto do filho pela primeira vez e manda recado

Que fofura! Hailey Bieber mostrou os pezinhos do primogênito, Jack Blues Bieber, pela primeira vez. O menininho é fruto do relacionamento da modelo com Justin Bieber e já apareceu dando o recado!

Em seus Stories, a esposa do cantor canadense mostrou que seu filho estava com um macacão rosa e, na ponta de um dos pés, estava com um adesivo escrito, Eu Votei. Na legenda da publicação, Hailey comentou com os seus seguidores para seguir os mesmos passos de Jack:

Feliz Halloween! Vá para fora e vote.

Para quem não sabe, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, para incentivar as pessoas a exercerem seus direitos de democracia, muitos famosos aparecem com esse adesivo, mostrando que votaram, e pedindo para fazerem o mesmo.