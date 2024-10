Mãe de Lexa celebra primeira gravidez da filha: Já consigo imaginar correndo pela casa

Lexa pegou todos de surpresa ao anunciar que está à espera de seu primeiro filho! O anuncio aconteceu nesta quinta-feira, dia 31, através das redes sociais e levou todos à loucura, incluindo a sua mãe, Darlin, que se pronunciou com alegria em sua conta do Instagram.

Com um clique beijando a barriga da mais nova mamãe, Darlin contou que já está imaginando a criança correndo pela casa e deixando ela doida em alguns momentos de sua vida, como na hora da vacina.

Já consigo imaginar você Correndo pela casa, levando pro shopping, me deixando agitada na hora de tomar as vacinas entre tantos outros momentos me enlouquecendo de amor meu netinho (a) a continuação da minha história no ventre da minha filha que cresceu.

No final Darlin falou da ansiedade que está sentindo:

Vem que vem pois estamos ansiosos para te cheirar, beijar e mimar muito!!! Vovó já te ama, imagina sua bisa Conceição.