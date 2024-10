Virginia Fonseca revela que comandará um bloco na Campanha AACD Teleton 2024: - Vamos fazer algo diferente

Embaixadora do Teleton 2024, Virginia está animada para participar da segunda edição do programa de arrecadação de fundos para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, promovido pelo SBT. Nas redes sociais, a influenciadora já está movimentando os seguidores para que realizem doações e apoiem a causa.

Durante coletiva de imprensa, a influenciadora contou que se sente honrada em retornar para mais um Teleton, que será exibido nos dias 8 e 9 de novembro.

- Se o Celso fica nervoso com 26 anos de Teleton, imagina eu que estou no meu segundo. Estou super nervosa, é uma responsabilidade imensa, mas estou muito grata de mais um ano estar aqui ajudando a causa. É muito lindo ir lá na AACD e ver tudo o que eles fazem por milhares de crianças e famílias. É uma honra e um prazer estar na causa. Dia 9 estaremos lá fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas, se Deus quiser.

Após uma jornalista relembrar que Virginia foi criticada na última edição na campanha apesar de ter feito uma boa ação ao perguntar sobre qual a importância de seu retorno e como os seguidores podem contribuir, a apresentadora do Sabadou respondeu:

- Eu fui? Não sabia. Eu acredito que estou lá pela causa. Não sabia que fui criticada, mas, enfim, foi super divertido, a gente conseguiu bater a meta, então fiquei muito feliz mesmo. Saí de lá com o coração vibrando alegria.

A famosa também explicou que este ano assumirá um papel de maior destaque, comandando seu próprio bloco no Teleton. Ela já deixa avisado que a edição de 2024 trará coisas diferentes para o público e espera que consigam bater a meta de arrecadar 35 milhões de reais.

- A gente vai fazer algo diferente, dessa vez eu tenho um bloco que vou apresentar. Da outra vez fui com o Celso [Portiolli] e com a Patrícia [Abravanel]. No encerramento dessa vez tenho um bloco. Então vamos fazer algo diferente, interagir com o pessoal de casa. Acredito que, se não fossem eles, a gente não conseguiria absolutamente nada, nem estar onde a gente está hoje com a possibilidade de ajudar. Estou bolando algo diferente para interagir com eles e se Deus quiser vamos bater a meta de 35 milhões e ajudar milhares de crianças e famílias que precisam da gente. Estou esse ano novamente pela causa.