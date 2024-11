Obituário - 1° de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Gercina da Silva, 91. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia Gama Vitor, 85. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idamis Lazzaretto, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neide Rosa de Almeida, 81. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia de Souza Barros Silva, 78. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete Requeina da Silva, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Açucena Martins Jimenes Ruiz, 74. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Eleni Regina Marco de Carvalho, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ermiro Costa Silvino, 52. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pedreiro. Dia 27, em Santo André. Cemitério do Riacho do Meio (PE).

Odete Coelho da Paixão, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Representante comercial. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Jadiel Pereira de Oliveira, 51. Natural de Itambé (Bahia). Residia na Vila Ema, em São Paulo. Ajudante de pedreiro. Dia 27, em santo André. Cemitério Municipal de Inhobim (Bahia).

Denis Robson Carbonari, 37. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Mecânico. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Eunice Luchesi Corazza, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Antonio Botega, 84. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Daniel Silva, 83. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio Artico, 82. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Almerinda Pereira da Silva, 94. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Clara Ortega Fernandes, 88. Natural de Nova Granada (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Idalice Silva de Jesus, 83. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Novo Lar. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

José Barbosa da Silva, 71. Residia no Jardim Miriam, na Capital. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Ademar Inácio dos Santos, 66. Natural de Nova Era (Minas Gerais). Residia no Jardim Eldorado, em São Paulo. Comerciante aposentado. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Elias Pereira de Brito, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Natal. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucineide Pereira da Silva, 42. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Jeremias Batista da Silva Júnior, 36. Natural de Vera Cruz (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27, Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonio Luiz Femina, 74. Natural de Leme (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Parque do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES

Justina da Silva Carvalho, 86. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Geralda Pereira da Silva, 65. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Primo Pedro da Silva, 64. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.