Lucro da Pilgrim's Pride cresce 188% no 3º trimestre e atinge US$ 349,86 milhões

A processadora norte-americana de frango Pilgrim's Pride, controlada pela brasileira JBS, obteve lucro líquido de US$ 349,86 milhões, ou US$ 1,47 por ação, no terceiro trimestre deste ano, informou a companhia na quarta-feira, 30, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 188% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 121,28 milhões, ou US$ 0,51 por ação.

Em termos ajustados, o lucro aumentou de US$ 0,58 para US$ 1,63 por ação. A receita líquida cresceu 5,2%, para US$ 4,585 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 1,40 por ação e vendas líquidas de US$ 4,69 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado aumentou 103,8%, para US$ 660,4 milhões. A margem Ebitda ajustado subiu 7 pontos porcentuais, passando de 7,4% para 14,4%.

A Pilgrim's observou que a demanda por frango está aumentando nos Estados Unidos devido aos preços competitivos em comparação com outras proteínas. As margens, por sua vez, estão sendo impulsionadas pela otimização da produção e pela redução dos custos de insumos, disse a empresa.

Nos Estados Unidos, as vendas líquidas subiram 11,46% ante o terceiro trimestre de 2023, para US$ 2,773 bilhões. A receita líquida no México caiu 10%, para US$ 503,46 milhões. Na Europa, a receita ficou praticamente estável, em US$ 1,308 bilhão.

*Com informações da Dow Jones Newswires