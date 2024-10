Timão decide vaga na final da Sul-Americana

Finalmente fora da zona de rebaixamento no Brasileirão, o Corinthians volta as atenções para a definição da Sul-Americana, e vai a campo hoje (21h30), contra o Racing, para decidir uma vaga na grande final continental.

O primeiro encontro entre as equipes acabou em empate por 2 a 2, com gosto amargo para o Alvinegro. Com o resultado, o importante compromisso desta noite começa em igualdade, e o Timão precisará de vitória por qualquer placar para buscar a classificação direta. Um novo empate leva a decisão aos pênaltis.

Para chegar à vaga, o Corinthians confia no bom desempenho fora de casa na campanha, Ao todo, o Alvinegro jogou cinco vezes como visitante na Sul-Americana, e saiu vitorioso em três oportunidades.

Apesar de o Corinthians lutar contra o descenso no torneio nacional, levantar o troféu continental é importante para o planejamento futuro. O título é a única forma que resta para o clube conseguir a participação na Copa do Brasil e Libertadores do próximo ano.

Ídolo do Timão, o atacante Romero sabe da importância da possível conquista. “Ainda não consegui um título internacional com o Corinthians. A final será no Paraguai, tudo isso tem um sabor melhor e algo a mais. Acho que é importante para todo mundo sabermos da responsabilidade que temos, um título inédito para o clube”, conta o paraguaio.

Para a decisão, o técnico Ramón Díaz terá praticamente força máxima. A única ausência será o zagueiro Cacá, substituído após sofrer lesão no último compromisso e que não viajou com o restante do elenco para a Argentina.