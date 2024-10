GCM de Santo André socorre mãe e abre carro com bebê dentro

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André foi acionada por uma mãe desesperada que havia, acidentalmente, trancado seu veículo com a chave no contato e o bebê dentro. O caso aconteceu nesta quarta-feira (30), na Rua Arujá, no bairro Vila Curuçá. De acordo com informações da corporação, o veículo estava com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado, o que evitou riscos imediatos de sufocamento ou desidratação para a criança.

Com a ajuda de um morador que forneceu ferramentas como chave de fenda, alicate, barra de ferro e arame, a equipe conseguiu destravar a porta do carro.

A operação foi realizada com sucesso, e a mãe e o bebê saíram ilesos, sem necessidade de atendimento médico ou outros serviços de emergência.