Lula vai a hospital para fazer novos exames, 3 dias após retirar pontos de corte na nuca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi na manhã desta quinta-feira, 31, ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para fazer uma nova rodada de exames com o objetivo de acompanhar o ferimento que sofreu no acidente doméstico no Palácio da Alvorada, no dia 19. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Na última segunda-feira, 28, Lula retirou os cinco pontos do corte que sofreu na região da nuca com a queda. Os exames já estavam previstos e servem para acompanhar o ferimento. Ainda nesta quinta, deve sair um novo boletim médico.

A equipe médica do petista o orientou a cancelar viagens, como a que tinha marcado para a cúpula do Brics, na Rússia. Nesta semana, Lula voltou a trabalhar regularmente do Planalto, e à tarde tem uma reunião com governadores sobre a PEC da Segurança Pública.