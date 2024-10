Vereador de S.Caetano vota ao volante do carro

Uma situação no mínimo peculiar marcou a votação, na Câmara de São Caetano, na terça-feira, de moção assinada pela vereadora reeleita Bruna Biondi (Psol) em apoio à atuação do Sertrans (Serviço de Referência à População LGBTQIAPN+), da Secretaria de Saúde, envolvido na polêmica palestra sobre transexualidade ministrada na sexta-feira na EME (Escola Municipal de Ensino) Alcina Dantas Feijão. Matheus Gianello (PL) participou da sessão de forma remota e, em dado momento da votação da moção – que acabou rejeitada pela maioria dos vereadores –, o liberal estava ao volante de um carro. A transmissão da Câmara não mostra, mas no telão interno era nítido que Gianello estava dirigindo, pois ergue o braço, votando negativamente, enquanto olha para frente. Procurado pela coluna, o vereador explicou que solicitou ao presidente da Casa, Pio Mielo (PSD), para participar on-line da sessão por conta de compromissos acadêmicos na Capital e que, devido à prorrogação da discussão dos requerimentos, teve de participar da votação de dentro do carro, enquanto voltava à Câmara. “Meu carro tem conexão do celular com os alto-falantes. Assim, consigo dirigir e ouvir a discussão, mantendo as mãos no volante todo o tempo (...) Em nenhum momento pedi a palavra e, quando levantei meu braço para demonstrar meu voto, o carro não estava em movimento”, explicou.

Bastidores

Novo emprego

Flávia Morando (União Brasil, foto), candidata derrotada ao Executivo de São Bernardo, conseguiu novo emprego após ficar em quarto lugar no primeiro turno das eleições. A jovem, que é sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), tomou posse no gabinete de sua tia na Assembleia Legislativa, a primeira-dama e deputada Carla Morando (PSDB). Flávia vai ocupar o cargo de secretária especial parlamentar, com salário de R$ 15.941,71. A candidata seguiu em frente após as eleições: dos supermercados da família Morando direto para a Alesp.

Congratulações

A Câmara de São Caetano aprovou, na terça-feira, voto de congratulações de autoria dos vereadores Beto Vidoski (PRD) e Edson Parra (Podemos) para o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), pela vitória no segundo turno do pleito, no último domingo. O prefeiturável conquistou 55,73% dos votos válidos e derrotou Alex Manente (Cidadania), que recebeu 44,27%.

Aniversário

O prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), compareceu na noite de ontem ao jantar em comemoração aos 20 anos da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) da cidade. O petista esteve acompanhado da primeira-dama. Fernanda Oliveira. “Foi uma honra celebrar essa trajetória tão importante para o comércio local”, disse Marcelo, que foi representado no jantar promovido pelo LIDE, em Santo André, no mesmo horário, pelo vice-prefeito eleito, João Veríssimo, o Juiz João (PSD).

Melhor fase

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), participou ontem de encontro realizado pelo LIDE e parabenizou os novos chefes de Executivo da região, mas não perdeu a oportunidade de brincar com eles. “Quero dizer que a melhor fase que a gente tem no mandato é entre a vitória na eleição e a posse. Depois é desafio atrás de desafio”, disse.

Fazendo contas

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), afirmou, ontem, durante encontro do LIDE, que pretende fomentar a geração de empregos por meio do turismo. “Sempre faço a conta: Paranapiacaba recebe quase 10 mil pessoas em um fim de semana e Ribeirão, de 5 mil a 10 mil. Em média, são quase R$ 2 milhões circulando nas duas cidades. Dá para deixar um pouquinho em Rio Grande”, disse.