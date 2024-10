Lucro líquido recorrente do Bradesco é de R$ 5,225 bi no 3º trimestre, alta de 13,1% em um ano

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,225 bilhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 13,1% maior que o do mesmo intervalo do ano passado, e 10,8% superior ao do segundo trimestre deste ano.

O banco registrou crescimento nas receitas com prestação de serviços, em parte pela consolidação dos números da Cielo, controlada em conjunto com o Banco do Brasil e que teve seu capital fechado no trimestre. Também houve avanço, mais tímido, na margem financeira, e a queda da inadimplência levou a uma redução importante nas provisões.

O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 12,4%, alta de 1,1 ponto porcentual em um ano, e de 1 p.p. em um trimestre. O Bradesco fechou o terceiro trimestre com R$ 2,077 trilhões em ativos, crescimento de 7,6% no comparativo anual. O patrimônio líquido foi a R$ 162,931 bilhões, alta de 1,3% em um ano.

A margem com clientes, que reflete o ganho em operações de crédito, teve queda de 1,3% em um ano, para R$ 15,635 bilhões, mas cresceu 2,5% em relação ao trimestre anterior. Na tesouraria, o resultado foi de R$ 364 milhões, crescimento expressivo frente aos R$ 23 milhões registrados um ano antes.

A margem financeira total subiu 0,9% no terceiro trimestre no comparativo anual, para R$ 15,999 bilhões. Em um trimestre, houve alta 2,7%.

A carteira de crédito do Bradesco encerrou o trimestre em R$ 943,891 bilhões, alta de 7,6% em um ano, e de 3,5% em relação ao trimestre anterior. O motor foram as operações para pessoas jurídicas, que cresceram 11,2% em um ano, puxadas pelas pequenas e médias empresas (+16,9%). A carteira de pessoas físicas subiu 8,9% no mesmo período.

A inadimplência era de 4,2%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias, baixa de 1,4 p.p. em um ano. Houve melhoria em todos os segmentos, em especial nos de varejo, o que engloba pessoas físicas e empresas de menor porte.

As receitas com serviços tiveram alta de 8,7% em um ano, para R$ 9,904 bilhões, puxadas por cartões e operações de crédito. Sem a consolidação dos números da Cielo, a alta anual teria sido de 5,1%, para R$ 9,6 bilhões, de acordo com o banco.

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou em nota que os resultados mostram o banco tracionado em todos os segmentos, mas avançando com segurança. "Por certo, o cenário macro apresenta desafios. Mas o mix da nossa carteira de crédito é bem conservador e as novas safras de crédito vêm apresentando boa qualidade", disse.

De acordo com ele, a melhoria da inadimplência dá conforto para que o conglomerado siga avançando.