Sem cores partidárias

O almoço que reuniu os prefeitos eleitos das sete cidades do Grande ABC sinaliza novo horizonte para a região. Ao se comprometerem em fortalecer o Consórcio Intermunicipal, os futuros gestores demonstram entender que a integração regional é passo indispensável para enfrentar as demandas comuns dos municípios, que compartilham desafios e potencialidades. A instituição, que já foi força representativa importante, perdeu parte de seu protagonismo com a saída de São Bernardo e São Caetano. Contudo, o discurso unificado dos chefes de Executivo sinaliza a intenção de reconstruir entidade, o que seria capaz de alavancar recursos e políticas que favoreçam o desenvolvimento do bloco.

A convergência de opiniões entre os eleitos é indicativo de que a região poderá resgatar a força necessária para reivindicar projetos e verbas tanto em São Paulo quanto em Brasília. Nos últimos anos, o Grande ABC perdeu visibilidade no cenário estadual, situação agravada pela atuação fragmentada dos municípios. Com a volta dos prefeitos ao Consórcio, projeta-se nova fase, onde interesses individuais darão lugar ao esforço conjunto, capaz de transformar os desafios locais em soluções integradas. Em áreas como mobilidade urbana, saúde e meio ambiente, a entidade pode atuar como plataforma sólida para negociar projetos e parcerias que transcendem as capacidades isoladas de cada cidade.

Ao deixarem de lado as diferenças partidárias, os futuros gestores reforçam a mensagem de que a unidade será a principal marca da próxima gestão. Nesse cenário, o Consórcio servirá de escudo para neutralizar eventuais resistências que cores partidárias poderiam gerar nas esferas estadual e federal, onde a cor da bandeira local nem sempre é bem recebida. Unidos sob o manto do Consórcio, os prefeitos têm a oportunidade de apresentar pautas coletivas que, ao diluir interesses particulares, ganharão mais força e legitimidade junto às autoridades superiores. Dessa maneira, o Grande ABC poderá, enfim, retomar seu protagonismo regional e assegurar conquistas há tempos esperadas pela população.