Sudeste asiático vira destino certo para as exportações brasileiras

Nas últimas décadas, nenhuma outra região do mundo cresceu tanto quanto o Sudeste Asiático. Com um PIB(Produto Interno Bruto) agregado de US$ 3,8 trilhões e uma população conjunta de 682 milhões, a Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) virou a bola da vez e o Brasil vem intensificando esforços para incrementar as exportações e também trazer investidores de lá.

O resultado já é visível. Em 2023, a Asean foi, como conjunto, o terceiro principal destino das exportações brasileiras, à frente do Mercosul, e o sexto maior fornecedor do Brasil. No último ano, as exportações chegaram a US$ 24,4 bilhões, com destaque para petróleo, minério de ferro, bens agrícolas, combustíveis, produtos alimentares e artigos manufaturados.

Entre 2019 e 2023, as vendas brasileiras para a Asean tiveram crescimento médio anual de 19,8%, taxa superior ao crescimento médio anual do valor total exportado pelo Brasil nesse período (11,3%), o que indica que o bloco tem ganhado destaque e relevância estratégica no comércio exterior brasileiro.

Criada em 8 de agosto de 1967, a Asean é integrada, atualmente, por Brunei Darussalam, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Os principais objetivos dessa organização são acelerar o crescimento econômico, o progresso social e o desenvolvimento cultural na região e promover a estabilidade e a paz entre seus países-membros.

ESTRATÉGIAS

Para discutir novas estratégias e criar ações para expandir e aprofundar as relações econômicas do Brasil com os países da região, a ApexBrasil e o Ministério das Relações Exteriores começaram nesta quarta-feira (30), em Bangkok, capital da Tailândia, o Encontro dos Setores de Promoção Comercial e Investimentos, Ciência, Tecnologia e Inovação, além de adidos agrícolas, baseados em países do Sudeste Asiático e na Oceania.

O evento vai até o dia 1º de novembro. e está sendo acompanhado in loco por pelo Diário. A ideia é trazer novidades em primeira mão para que os empresários da região, sejam de pequeno ou grande porte, possam aproveitar as mais de 2.700 oportunidades mapeadas pela ApexBrasil, num mercado que soma US$ 322,2 bilhões.

“Até setembro de 2024, as vendas brasileiras para o bloco tiveram crescimentos de 8,8% quando comparado ao mesmo período de 2023. Essa crescente participação da Asean no comércio exterior brasileiro revela o deslocamento do eixo da economia global para a Ásia, e a ApexBrasil está aqui para definir as melhores estratégias para aumentar e diversificar nossas exportações para a região”, afirma o presidente da agência, Jorge Viana. “É aqui que as coisas estão acontecendo”, frisou.