Márcio Augusto é atração nesta quinta-feira do ‘Segue o Baile’ em Sto André

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, será palco nesta quinta-feira (31) do 3º Segue o Baile, evento voltado a pessoas da terceira idade que curtem dançar e cantar.

Depois de trazer Moacyr Franco, em maio, e Os Pholhas, em julho, o Segue o Baile terá a participação do cantor Márcio Augusto, ex-The Originals, com sua rock band e os clássicos dos anos 1960, 1970 e 1980, além do pop atual. O show começa às 20h30.

Antes, a partir das 17h, o cantor e compositor andreense Renan Medau abre a pista com muito bolero, valsa e sambas. Na sequência estão previstas apresentações do DJ Manu (Flashback) e do Grupo de Dança Black M Dance – Reinaldo e Carol.

Os ingressos – gratuitos – estão disponíveis no portal Sympla (www.sympla.com.br) e também no próprio Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Os bilhetes são limitados.

Márcio Augusto aceitou em 2006 o convite para integrar a Banda The Originals, cuja formação exibia três fenômenos do movimento Jovem Guarda: Os Incríveis, The Fevers e Renato & Seus Blue Caps. Vários hits, inclusive, estão inclusos em trilhas de telenovelas, como A Lua Me Disse, Ciranda de Pedra, Ti Ti Ti e Guerra dos Sexos.

O cantor regressou à carreira solo e lançou um CD autoral em 2010, além de dois DVDs, com releituras de clássicos do rock e do pop nacional e internacional.